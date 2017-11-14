Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun için yeni bir iddia İngiliz gazetesi Evening Chronicle'dan geldi. Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Newcastle United'ın yıldız golcüyü istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın belirlediği 17 milyon Pound'luk bonservis bedelinin Newcastle'ın efsane futbolcu Michael Owen'ı Real Madrid'den transfer ederken kulüp rekoru kırarak ödediği 16 milyon Pound'dan bile fazla olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin Romanya maçında Newcastle scout ekibinin takip ettiği Cenk için daha önce Crystal Palace, Everton ve Tottenham kulüplerinin adı geçmişti.