Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bugün Osmanlıspor’u misafir edecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay tribünlerin dolmasını istedi. Göreve geldiği günden itibaren camiayla yakın ilişkiler kuran Çalımbay, takımın en büyük gücünün taraftar olduğuna vurgu yaptı. Futbolculuk döneminde Avni Aker’e geldiklerinde puan alma şanslarının çok zor olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı o dönemlerdeki coşkuyu tekrar geri döndürmeye çalışıyor. Trabzonspor’un yeni stadında yeni bir kimliğe bürünmesini hayal eden Rıza Hoca, “Evimiz bizim kalemiz olmalı. Rakiplerimiz buraya gelirken tedirgin olmalı. Sahamızda alacağımız galibiyetler bizi başarıya taşır. Tabi bu yolda en büyük destek taraftarlarımızdan gelmeli. Tribünleri her maçta dolu ve coşkulu görmek bize ekstra güç katar” diyerek taraftarlardan destek istedi.



Ngadjui harekâtı

Trabzonspor’da transfer listesindeki oyuncular arasında Slavia Prag’ın 1.90 boyundaki Kamerunlu yıldızı Michael Ngadeu Ngadjui de eklendi. Ön libero ve stoperde oynayabilen futbolcu için pazarlıkların yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.



Kral forma istiyor

Trabzonspor’da bugün oynanacak Osmanlıspor maçında Burak Yılmaz’ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlığını atlattığını belirten yıldız oyuncunun Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmede “Millî ara çok iyi geldi. Kendimi hazır hissediyorum. Artık bir an önce sahaya çıkmak istiyorum” dediği öğrenildi.