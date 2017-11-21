Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. Vodafone Park çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'yla birlikte izledi. Erdoğan, gruptaki 4. karşılaşma olan Monaco mücadelesini de tribünden takip etmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı kutladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ı kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum. İkinci turda başarılar Beşiktaş" paylaşımını yaptı.