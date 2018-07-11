Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Hakyemez Kimdir? Doğan Hakyemez Nden Öldü? Türk basketbolunun önemli isimlerinden ve eski Milli Basketbolcu Doğan Hakyemez'in sevenleri gelen üzücü haberle sarsıldı. Doğan Hakyemez kalp krizi sebebiyle Antalya'da hastaneye kaldırılmıştı. 68 yaşındaki basketbolcunun kalbine giden 4 damar da tıkanmıştı. Efsane basketbolcu Doğan Hakyemez kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Peki, Doğan Hakyemez kimdir ve neden öldü? İşte Doğan Hakyemez'in başarılarla dolu hikayesi...

DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez , basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor'da Genel Direktörlük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı. Hakyemez, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Trabzonspor ile anlaşmıştı.