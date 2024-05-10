10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de 1 Mayıs’ta hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Arife Sasa’nın cesedine ulaşıldı. Alzheimer hastası kadının cansız bedeni baraj gölü içinde bulundu.
Mihalıççık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, 1 Mayıs günü hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolmuştu. Yaşlı kadından acı haber geldi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kendisinden haber alamayan Arife Sasa’nın yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan başvuru üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtara Derneği ekipleri sevk edilmişti.
Yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekipleri, ilçedeki arazi üzerinde çalışmalarını arttırırken, 75 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU
Günlerdir aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Arife Sasa'ya ait olduğu belirtilen ceset, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı