Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu

10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 1 Mayıs’ta hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Arife Sasa’nın cesedine ulaşıldı. Alzheimer hastası kadının cansız bedeni baraj gölü içinde bulundu.

Mihalıççık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, 1 Mayıs günü hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kaybolmuştu. Yaşlı kadından acı haber geldi.

10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kendisinden haber alamayan Arife Sasa’nın yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan başvuru üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtara Derneği ekipleri sevk edilmişti. 

Yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekipleri, ilçedeki arazi üzerinde çalışmalarını arttırırken, 75 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. 

10 gün önce kaybolan Arife Sasa’nın cesedi baraj gölünde bulundu - 2. Resim

CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

Günlerdir aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Arife Sasa'ya ait olduğu belirtilen ceset, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulunduğu bildirildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Engerek yılanının saldırısına uğrayan milli sporcu yoğun bakıma alındı! Fenerbahçe devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çalışanı boğazından bıçakladı! Vefat etmeden önceki son sözleri katili ele verdi - YaşamÇalışanı boğazından bıçakladı! Vefat etmeden önceki son sözleri katili ele verdi7 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! 27 yaşındaki Güneş’i ormanlık alanda öldürmüşler - Yaşam7 yıllık cinayette sır perdesi aralandı! 27 yaşındaki Güneş’i ormanlık alanda öldürmüşlerI. Ulusal Topkapı Üniversitesi Psikoloji Kongresi gerçekleştirildi - YaşamI. Ulusal Topkapı Üniversitesi Psikoloji Kongresi gerçekleştirildiGezinti faciayla bitti! İki arkadaşın ‘son bakış’ videosu yürek sızlattı - YaşamGezinti faciayla bitti! İki arkadaşın ‘son bakış’ videosu yürek sızlattıRuslar da İsrail ile aynı zafer gününü kutluyor! - YaşamRuslar da İsrail ile aynı zafer gününü kutluyor!100 yıllık arabayla dünyayı dolaşıyorlar: Favori şehrimiz Trabzon! - Yaşam100 yıllık arabayla Trabzon'a geldiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...