Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezon başından beri oyun ve oyuncu değişiklikleriyle rekor kıran Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, sonunda ideal kadroda karar kıldı. Rize deplasmanına Beşiktaş derbisindeki 11'le çıkmayı planlayan Hollandalı çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ilk defa kadroda değişiklik yapmayacak. Sakatlığı süren Skrtel döndüğünde Reyes ile Neustadter'den birini kızağa çekecek olan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde 11'i bozmayacak. Takım kurgusunu Benzia ve Slimani üzerine kuran tecrübeli teknik adam, oyuncularından Cezayirli yıldızlara ayak uydurmalarını istiyor. Takımın bir numaralı golcüsü Slimani 6 maçta sadece 1 kere ağları havalandırmış olsa da Cocu, Cezayirlinin performansından son derece memnun.



Onları görün yeter

Slimani'nin yeteri kadar topla buluşamadığını düşünen Cocu, öğrencilerine, "Kafanızı kaldırın ve Slimani'nin yaptığı boş koşuları görüp değerlendirin. Ona atacağınız pas sayısı ne kadar artarsa, gol şansımız da o denli yükselir" ifadesini kullandı. Slimani'nin hava toplarındaki hâkimiyetinden de yararlanmak isteyen Hollandalının diğer isteği de takımın Benzia'yla uyum içinde hareket etmesi. Cezayirli maestronun yeteneklerinden verim elde etmeyi hedefleyen Cocu, Benzia'yı pas merkezi olarak tayin etti. Tüm hücum organizasyonunu Benzia üzerine inşa eden Hollandalı, yıldız oyuncuyu ise ayağında fazla top tutmaması ve hızlı oynaması yönünde uyardı.

Oğuz Kağan imzaya attı

Fenerbahçe altyapıdan yetişen 19 yaşındaki gelecek vaadeden futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin ile 5 yıllık sözleşme yeniledi. 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan genç yetenek, menajeri Muzzi Özcan’ın da katıldığı törende imzayı atarak kontratını 2023’e kadar uzatmış oldu.



Asıl problem gol atamamız

Fenerbahçe'nin millî sol beki Hasan Ali Kaldırım, gol yollarında etkisiz kaldıkları için istedikleri skorları alamadıklarını söyledi. Pozisyon ürettiklerini ancak son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını belirten Hasan Ali, "Defansif olarak dikkatli olmalıyız. Basit goller yiyoruz. Ama asıl sorun girdiğimiz gol pozisyonlarını cömertçe harcamamız. Gol atmadan maç kazanılmıyor" dedi. Fenerbahçe, bu sezon 9 resmî maçta 8 gol atabildi.

Ayew şaşırtıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 9 resmî maçın 7'sinde forma giyen Andre Ayew, görev aldığı karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Cocu'nun vazgeçilmezlerinden biri olarak ligde tam süre alan 28 yaşındaki Ganalı, bu süreçte iki gol kaydetti. Cocu vasatı aşamayan oyununa rağmen, atılan her golde katkısı olduğu gerekçesiyle Ayew'den vazgeçmiyor. Ancak Hollandalı ve ekibi Ganalının genel rakamlarını görmezden geliyor. Ayew 0,3 isabetli şut, 0,2 isabetli orta, 0,3 top kazanma, 0,8 dripling istatistiğiyle kariyerinin çok gerisinde bir görüntü çiziyor.