ÖMER TEMUR

LG, yapay zekâ ürünü yeni akıllı robot serisini CES’te tanıttı. Hub Robot ve ona bağlı küçük robotlardan oluşan robot ailesi evdeki her işi yapacak şekilde tasarlandı. Ailenin reisi olan Hub Robot kendisine yöneltilen basit sorulara kafa sallayarak ve beden diliyle cevap veriyor. Akıllı ev aletlerini sesli komut ile yönetebilen Hub Robot, sesli olarak yemek tariflerini anlatabiliyor ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor. Ayrıca Alexa’nın geniş bilgi birikimine erişim sağlayabildiği için müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatma notları oluşturmak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek gibi imkânları da kullanıcılara sunuyor. Hub Robot’u tamamlayıcı şekilde tasarlanan mini robotlar ise diğer odalarda benzer görevleri yerine getiriyor.

Robot ailesinin yanı sıra LG’nin yakın bir zamanda piyasaya sunmayı planladığı Havalimanı Rehber Robotu, yolculara akıllı bir bilgi asistanlığı sağlayıp, İngilizce, Çince, Japonca ve Korece olmak üzere dört dilde soruları cevaplandırıyor. Biletinizi basit bir şekilde tarattığınızda, uçağa biniş saati, kapısı ve hatta gideceğiniz yerin hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu robot, yürüme sürenizi de hesaba katarak, tahmini varış sürenizi hesaplayabiliyor ve havaalanı içinde gitmek istediğiniz yere kadar size eşlik edebiliyor.

LG’nin Çim Biçme Robotu (Lawn Mowing Robot) ise ağaç ya da çit gibi her engelin yerini tespit edebiliyor. Çim biçme performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan robot, çimlerin kusursuz görünmesini sağlayan ve çok hızlı hareket eden bir bıçak kullanıyor.

Evin yeni üyesi Kuri

Bosch’un desteklediği start-up şirketi olan Mayfield Robotics ilk ticari robotu Kuri’yi görücüye çıkarttı. 2017 yılında satışa sunulması beklenen robot yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve pek çok sensör içeriyor. Mümkün olan en kısa güzergâhlarla ilgili notlar alarak oda içerisinde hareket edebiliyor, aile üyeleriyle iletişime geçebiliyor. Mesela Kuri, müzik çalabiliyor veya trafikte sıkışan anne ve babalara çocuklarının okuldan döndüğü bilgisini verebiliyor.

Fırçadan al haberi

Ağız sağlığı firması Kolibree’nin Ara AI isimli akıllı diş fırçası yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Ara, tam olarak nereyi fırçaladığını algılıyor ve sıklık, süre ve yer gibi bilgileri kayıt altında tutuyor. Bu diş verileri, Bluetooth Low Energy aracılığıyla bir telefon uygulaması ile eşleştiriliyor. Mart ayında piyasaya sürülecek olan akıllı diş fırçasının 130 dolardan satılması bekleniyor.

En zeki gözlük

Lenovo’nun yapay zekâ ürünü New Glass C200 akıllı gözlüğü özel yazılımı aracılığıyla sesli komutları ve jestleri birleştirerek sanal asistan hizmeti veriyor. Gözlük ve cep ünitesi olmak üzere iki parçadan oluşan New Glass C200, New Glass uygulaması ile cep telefonlarına bağlanıyor. Linux işletim sistemiyle çalışan gözlük 20 farklı türde objeyi tanıyor. Gözlüğün ağırlığı ise sadece 60 gram.

Kalp atışını takip ediyor

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017 fuarından tanıtılan ürünlerden biri de QardioCore adı verilen giyilebilir elektrokardiyogram. Kablosuz olan cihaz göğüs bölgesine takılıyor. Farklı boyutlardaki cihaz kalp atışını takip etmenin yanı sıra solunumu da izleyerek elde ettiği verileri doktor ile paylaşıyor. Apple Health uygulamasıyla kullanılabilen cihazın Qarido adlı bir de ücretsiz uygulaması bulunuyor.

Kullanıcıya özel TV

Samsung’un Quantum Dot teknolojisine sahip QLED TV’leri kişiye özel içerikler sunuyor. Samsung kullanıcıları Smart Hub platformu üzerinden tutukları takımların ne zaman maçı olduğu, maçın nerede yayınlandığı, maç sonucunun ne olduğu gibi bilgilerin tamamını tek bir navigasyon sayfasında görebiliyor. Keşfetme özelliği ile TV’de yayınlanan canlı müzikleri kolayca bulabilirken, IP tabanlı kanallara ulaşarak internetten isteğini yayını izleyebiliyor.

Elektrikli ve sürücüsüz

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Faraday Future, sürücüsüz elektrikli aracını görücüye çıkardı. Faraday Future’ın, “FF91” isimli modeli saatte 60 mil (97 kilometre) hıza 2,39 saniyede ulaşıyor. Aracın 2018 yılında yollara çıkması planlanıyor.

Oyun için ayakkabı

Japon Cerevo tarafından geliştirilen prototip Taclim VR ayakkabı PlayStation ile birlikte kullanılıyor. Üzerinde hareket sensörü bulunan ayakkabılar oyunculara buz pateni yapıyormuş ya da karda ve ıslak bir zemin üzerinde yürüyormuş hissi veriyor.

En akıllı baston

CES’te görücüye çıkan akıllı baston kullanıcının alışkanlıklarını anlayabiliyor ve telefon üzerinden verilere kaydediyor. Kaza anında ya da alışılmadık bir durumda bakıcıya uyarı gönderiyor.

Klozet de akıllandı

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, akıllı klozeti AquaClean Mera’yı tanıttı. Nisan ayında Türkiye’de satışa sunulması beklenen ürün kullanıcı algılama fonksiyonuna sahip. Klozetin içinde yer alan yakınlık sensörü kullanıcı gelmeden kapağını otomatik olarak açıyor ve ışığını yakıyor. Seramik petek filtresi ise banyoları kötü kokulardan arındırıyor.

Toyota Concept-i

Toyota yeni konsept otomobili Concept-i’yi CES 2017’de tanıttı. Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Concept-i “Yui” isimli yapay zekâ asistanıyla geliyor. “Sıcak ve arkadaşça” bir sürüş vadeden Yui, ses, ışık ve dokunma yoluyla verilen komutları yerine getiriyor.