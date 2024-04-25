Bir dönem kapış kapış gidiyordu! Sanal dünyadaki emlak trendi Metaverse arsaları şu an ne durumda?

Metaverse arsaları, 2021'in sonu ve 2022'nin başında büyük bir heyecan oluşturarak insanların ilgisini çekti. Bu dönemde bazı arsalar milyon dolarlara satıldı ve birçok kişi gelecekte Bitcoin'de olan durumun Metaverse arsalarında olacağını zannetti. Fakat 2022'nin son aylarından itibaren fiyatlarda düşüş başladı ve bu durum arsa sahiplerini endişelendiren bir hale geldi.

YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ—Metaverse çılgınlığı 2021'in sonu ve 2022'nin başlangıcında herkesin ilgi odağı oldu. Bu çılgınlık Mark Zuckerberg'in Facebook çatı şirketinin adını Meta olarak değiştirmesiyle devam etti. Metaverse aslında bir site veya bir kuruluş değil genel bir adlandırma.

Metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluşan, kullanıcıların etkileşime girebildiği, oyun oynayabildiği, alışveriş yapabildiği ve sosyalleşebildiği bir sanal evrendir. Bu evrende, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, dijital araziler satın almak da mümkündür. İşte bu arazilere Metaverse arsaları denir.

2022 yılında kurulup insanlara parsel parsel arsa satan siteler günümüzde hala varlıklarını sürdürmekte. Birkaç site farklı sektörlere yönelirken birkaçı ise hala arsa satışı yapılmakta. Fiyatlar eskisi gibi çılgın seviyelerde olmamakla birlikte bir çok insan batmış durumda.

Peki 2022 - 2023 yılları arasında gündeme gelen metaverse arsalar ne durumda? Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Biz de metaverse arsalar alıp satabildiğiniz eski popüler platformları sizler için bir araya getirdik.

METAVERSE'ÜN ESKİDEN EN POPÜLER İSİMLERİNDEN DECENTRALAND

Decentraland'da 2022 yılında ortalama 30 bin dolar fiyatlandırmadan arsalar satılıyordu. Platform içerisinde tamamen arsa bulunduruyordu. Burada arsaların değeri genellikle merkez yerler olan Genesis Plaza’ya yakınlaştıkça artıyordu. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

Decentraland platformunda arsa satmak yerine kendi 3 boyutlu sanal dünyalarını oluşturdu. Decentraland, 2022 yılından sonra eğlence sektörünü geliştirmeye odaklandı ve bunun sonucunda 68 yeni özellik ve ürün piyasaya sürüdü. 2023 yılında akıllı giyilebilir ürünler ve akıllı sırt çantaları geliştirdi. 2024'de kendi platformlarına yenilik getirmeye devam ediyorlar.

YATIRIMCILARIYLA EN BÜYÜK PLATFORMDU! THE SANDBOX NE DURUMDA?

2022 yılında The Sandbox, Decentraland’ın en büyük rakibiydi. Tıpkı Decentraland gibi oyuncuların kendi arsa satın aldığı ve bu arsaları sattığı dijital bir platformdu. Ortalama 14,8bin dolardan satılan arsaları alan kullanıcılar 2024 yılında o arsalar şu anda hatıra olarak depolarında duruyor. 2022 yılında nasıl Decentraland ile rekabet halindeyse 2024 yılında da hala Decentraland ile rekabet halinde fakat farklı sektörlerde.

Sandbox, 2024 yılında oyuncular için oluşturulan platformda kripto para kullanarak oyun deneyimlerini oluşturabilecekleri, sahiplenebilecekleri ve para kazanabilecekleri sanal bir dünyaya dönüştü. Roblox benzeri bir sistem ile oyunculara ulaşmak isteyen Sandbox şu anda eski günlerinden çok uzakta bir şekilde devam ediyor.

GERÇEK SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİNİ VAAT EDEN PLATFORM SOMNİUM SPACE

Decentraland ve The Sandbox’ın aksine 3D bir şekilde sanal gerçeklik deneyimini vaat eden Somnium, ortalama 18,9bin dolar fiyat etiketiyle arsalarını satıyordu. Somnium'da arsaların fiyatları haritalarda satın alınan arsaların konumlarına ve arsadaki varlıklara göre değerlendirme alıyordu.

Şimdi ise Somnium bambaşka bir sektörde. Kendi VR kaskları tasarlayıp üreten şirket metaversede arsa satmaktan çok uzakta. Şaşırtmak ve daha uzun ömürlü olması için tasarlanan kasklar 1,899 euro fiyat etiketiyle teknoloji severlere satılmakta. 2022 yılında bir arsayı 18,9 bin dolardan satarken 2024 yılında bir vr kaskı 1,899 eurodan satmaya devam ediyorlar.

ARSA TÜCCARLIĞINDAN OYUN ŞİRKETİNE: AXİE INFİNİTY'YE NE OLDU?

Axie Infinity, 2022 yılında herkesin bildiği, dilinden düşüremediği bir platformdu. Arsalar kiraladığınız ya da satın alabildiğiniz, arsalarınızı geliştirebildiğiniz ve ticarete atıldığınız bir metaverse platformuydu. Axie Infinity'de 7 Ocak 2022'ye kadar 34,99 milyon dolar değerinde arsa satılmıştı.

Günümüzde Axie Infinity Shards adı verilen, Axie evreni için bir kripto para birimini yönetiyorlar. Axie Infinity oyununu oynayarak para kazanabilir, toplantılara katilabilir, hayvanlarınızı geliştirebilir ve kazandığınız eşyaları satabiliyorsunuz. Arsa satmaktan oyun oynayarak kripto para dağıtmaya uzanan bir yolculuktu Axie Infinity'nin hikayesi.

GERÇEK DÜNYADAN ARSA ALANLAR NE DURUMDA? SUPERWORLD HALA AKTİF!

SuperWorld 2022 yılında gerçek dünyanın bir kopyasını sanal dünyaya taşımıştı. SuperWorld, Decentraland ve The Sandbox gibi platformlardan kendini ayırarak metaverse’ü gerçek dünyaya taşımayı başarmıştı. Kullanıcıların heyecanla satın aldığı gerçek varlıklar 2022 yılından geleceğe bakıldığında inanılmaz değerlenecek ve gelecekte arsa sahipleri milyonlarca dolar kazanacaklardı. Fakat metaverse çılgınlığı günden güne azaldı ve günümüzde artık popülaritesinden oldukça uzakta.

Günümüzde SuperWorld hala arsa satmaya devam ediyor fakat bir sorun var. Dünyanın neresinde arsa almak isterseniz isteyin arsaların fiyatı 69 dolar. Metaverse platformu şu anda eski günlerini mumla aramakta ve arsa satın alan kullanıcılar paralarını kaybetmiş durumdalar.

SuperWorld metaverse arsa satma sitesinde 2022 yılında satılan arsalar ile 2024 yılında satılan arsa fiyatlarını sizler için derledik:

Sultanahmet Camii

Altı minaresiyle İstanbul'un sembollerinden biri olan Sultanahmet Camii, tarihi ve mimarisiyle büyüleyen bir yapıdır. İnşaatı 1609 yılında başlayan ve 1617 yılında tamamlanan camii, Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından tasarlanan camii, klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen bu eser SuperWorld'de satılıyordu.

SuperWorld'de @teddymosk'un sahip olduğu Sultanahmet Camii 100 MATIC yani 69 dolardan isteyen kişiye satılıyor. Fakat şu anda uygulamaya adım atan yok.

2022 yılında 0.1 Etherium'a (yaklaşık 334 dolar) fiyat ile satılmaktaydı.

2024 itibariyle şu anda 69 dolar'dan satılıyor.

Tac Mahal

Tac Mahal, Hindistan’da Agra kentinin sınırları içerisine inşa edilmiş bir saray. Yamuna Nehri’nin kıyısında uzanan ve UNESCO Dünya Mirası listesinin en ön sıralarından yer kapmış olan bu eser SuperWorld'de satılıyordu.

2022 yılında SuperWorld'de 50 ETH yani 167,198 bin dolardan satılan Tac Mahal'in sahibi şu anda @bradlmas adlı kullanıcı. 2024 yılında Tac Mahal'i satın almak isteyen kişiler 69 dolar ödeyerek dünya harikasına sahip olabilir.

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan, insanların arsa satın almak için birbiriyle yarıştığı metaverse arsaları şu anda ölüme terk edilmiş vaziyette. Troller ve dolandırıcılar ile her gün yeni bir haber yazılan platformların kendileri şu anda bu durumda. Bir hayal satıldı ve hayal olarak kaldı.