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Haberler > Teknoloji > Skoda'nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7'de tanıtıldı!

Skoda'nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7'de tanıtıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Skoda&#039;nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7&#039;de tanıtıldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Skoda tamamen elektrikli konsept aracı Skoda Vision Gran Turismo'yu tanıttı. Dijital yarış dünyasının sevilen oyunlarından biri olan Gran Turismo 7 PlayStation’a dahil edilen Vision Gran Turismo ile Skoda burada da iddialı duruşunu sergiliyor.

Dijital dünya için tasarladığı sıra dışı yarış otomobili ile dikkat çeken Skoda, PlayStation 4 ve 5 için popüler Gran Turismo 7 yarış simülasyonuna ilk kez katılıyor. Bu platform için özel olarak geliştirilen sanal konsept çalışması, oyunun Vision kategorisi için tamamen elektrikli bir yarış otomobili olarak dikkat çekiyor.

Skoda'nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7'de tanıtıldı! - 1. Resim

Sanal Skoda Vision Gran Turismo, 24 Saat Le Mans’da yarışmak üzere geliştirilen 1957 model Skoda 1100 OHC Spider'dan ilham aldı. Oliver Stefani liderliğindeki Skoda Tasarım ekibi, efsanevi 1100 OHC'nin tasarım öğelerini bölünmüş arka kanat gibi yeni özelliklerle birleştirerek muhteşem bir üstü açık tek kişilik otomobil geliştirdi.

Skoda'nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7'de tanıtıldı! - 2. Resim

Skoda Vision Gran Turismo, aynı zamanda gelecek elektrikli Skoda modelleri için kullanılan yeni Modern Solid tasarım dilinin özelliklerini de içeriyor. Bunlar arasında T şeklindeki farlar ve mat yeşil gövde rengi de yer alıyor. Aktif aerodinamiğe sahip araç, tüm pist koşullarında üstün performans sunuyor.

Skoda'nın tamamen elektrikli konsept aracı Grand Turismo 7'de tanıtıldı! - 3. Resim

Üstün verimlilik ve sürüş dinamikleriyle tasarlanan araç sadece 1.300 kg ağırlığa sahip. Yaklaşık 4.41 metre uzunluğu, 1.95 metre genişliği ve sadece 94.9 santimetre yüksekliğiyle tasarlanan araç, 87 kWh lityum-iyon bataryadan güç alıyor. Skoda Vision Gran Turismo'nun dinamik sesi ise, Skoda geliştirme ve tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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