Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Türkiye fiyatlarında oynama yapmayan Apple'ın dövizdeki artış sonucu bu alanda bir adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple, iPhone'un da içinde olduğu ürünlerinin Türkiye fiyatlarını artıracak. Aynı iddiaya göre, Apple, Türkiye'de kısa bir süre içerisinde sattığı ürünlere yüzde 10 ila 13 arasında bir zam yapacak. Apple iPhone 7 ve 7 Plus ürünlerin, 2 Ekim'de satışa çıkardığında dolar kuru 2.99 TL düzeyindeydi. Ekim'den beri dolar kurunun yüzde 20'den fazla arttığı gözönüne alınırsa fiyatlara önümüzdeki günlerde zam gelmesi kaçınılmaz olacak. Eğer iddialar doğru çıkarsa iPhone modellerinin Türkiye'deki yeni fiyatları şöyle olacak..

iPhone 7 32 GB bugünkü fiyatı: 3 bin 249 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 3 bin 573 TL

iPhone 7 128 GB bugünkü fiyatı: 3 bin 649 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 4 bin 13 TL

iPhone 7 256 GB bugünkü fiyatı:4 bin 49 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 4 bin 449 TL

iPhone 7 Plus 32 GB bugünkü fiyatı: 3 bin 799 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 4 bin 178 TL

iPhone 7 Plus 128 GB bugünkü fiyatı: 4 bin 199 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 4 bin 618 TL

iPhone 7 Plus 256 GB bugünkü fiyatı: 4 bin 599 TL

Olası zam sonrası fiyatı: 5 bin 58 TL

iPhone 6S 2 bin 749 TL'den başlayan fiyat ile satılıyor.

Olası bir zam sonrası 3 bin 23 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

iPhone 6S Plus 3 bin 149 TL'den başlayan fiyat ile satılıyor.

Olası bir zam sonrası 3 bin 463 TL'den başlayan fiyat ile satılıyor.