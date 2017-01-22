Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CERN’in açtığı ihalelere 16 Türk firması katılırken, 3 firma 400 bin avroluk iş almayı başardı. Kazandığı ilk ihale ile CERN’e adım atan Ankara merkezli Dora Makina, bu ihaleyi takiben bir ihale ve 6 ayrı özel sipariş daha aldı. İstanbul ve Kayseri’den iki firma ise kazandıkları ihalelerde öngörülen prototiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler sonucunda Türk firmalarının CERN’deki iş hacmi 400 bin avro oldu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CERN’in yaklaşık 600 milyon dolarlık yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini ve Türkiye’nin CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye buraya para koyuyor. 40 ülkeden toplanan para buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı. Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan pay alabilirsiniz. Sanayicilere söylüyorum, CERN’e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek. Burada müthiş bir fırsat var” ifadesini kullandı.