Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Nisan'da Güney Kore'de ön siparişe açılan cihazlar ciddi satış adetlerine ulaşmayı başarmıştı. İki günlük süreç içinde Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri 550 bin adet ön sipariş rakamına ulaşmıştı. Şimdi ise Samsung Galaxy S8, Kore'de tek başına 1 milyon ön sipariş rakamını aşmayı başaran ilk cihaz olmayı başardı. Ülkede daha önce hiçbir cihazın bu başarıyı yakalayamadığı belirtildi.

Öte yandan Samsung, yıl sonunda kadar genelde 60 milyon Galaxy S8 satmayı hedefliyor. Analistler ise Galaxy S8 modelinin bu yıl içerisinde 50 milyon satış rakamını görmesini bekliyor.