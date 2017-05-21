Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify'da önerilen müzikler konusunda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Bunun sebebi de Niland adındaki yapay zeka üzerine çalışan şirketi satın almaları.

Niland nedir? Ne işe yarar?

2013 yılında Paris'te kurulan Niland, direkt olarak kişiselleştirilmiş müzik önerileri yapmak üzerine kurulu bir sistemi işletiyor. Bunu yaparken de dinlenen müziklerin benzerlikleri ve sınıflandırmalarını göz önünde bulunduruyor.

Niland'ın kullandığı algoritma çalıştığı cihazlara da bu iki kıstası göz önünde bulundurarak öğrenme imkanı tanıyor. Hal böyle olunca da siz uygulamayı kullandıkça daha da gelişen bir öneri bölümü sizleri bekliyor.

Niland gibi direkt olarak bu iş üzerine çalışan bir firmanın satın alınması da Spotify'ın kullanıcıların alakasız müzikleri öneriyor oluşu nedeniyle eleştirdiği "Öneriler" bölümünün tamamen değişeceği anlamına geliyor.