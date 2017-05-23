Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 81 ilindeki Türk Telekom çalışanları, Ankara’da düzenlenen spor oyunlarında bir araya geldi. Yaklaşık 5 bin çalışanın katılımıyla adeta olimpiyat havasında gerçekleştirilen Türk Telekom Spor Olimpiyatları, Ankara’da yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. Finalde; futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç branşlarında 754 sporcudan oluşan 104 takım, zirve için yarıştı. 21 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreninde kazananlar madalyalarını, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu’dan aldı. 34 bin çalışanı ile telekomünikasyon sektörünün en büyük ailesi olduklarını belirten Kutlu “Türkiye’nin kesintisiz ve kaliteli iletişimini sağlamak için durmaksızın ter döken Türk Telekom ve iştiraklerimizden Sebit, Innova, Argela, Türk Telekom International ve AssisTT çalışanları bu defa takım ruhunu Spor Olimpiyatları’na taşıdı. Türk Telekom ailesini bir arada tutan motivasyonumuzu, düzenlediğimiz Spor Olimpiyatları etkinliğinde daha da güçlendirme fırsatını bulduk” dedi. Türk Telekom Spor Olimpiyatların’da eski milli futbolcu Tanju Çolak da yer aldı.