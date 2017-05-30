Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca, kampanya kapsamında her gün SMS ile günün menüsü, yemek tarifleri ve iftar-imsak saatlerinden oluşan zengin içerikli ücretsiz Ramazan Servisi sunuluyor. Kampanyadan mevcut ve yeni abonelerin yararlanabileceğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Ramazan demek, bereket demek. Bu bereketli ayda biz de Vodafone’a gelen abonelerimize özel geliştirdiğimiz avantajlı tekliflerle tüketicilerin hem hatlarına hem de evlerine bereket getirecek bir kampanya tasarladık. ‘Türkiye’nin ilk Dijital Bereket Paketi’ konseptiyle kurguladığımız kampanyamızla Vodafone’a gelen abonelerimize seçtikleri tarifelere ek olarak ücretsiz alabilecekleri, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan kapsamlı bir paket sunuyoruz. Bu kampanyayla ailelerin bütçesine 70 milyon TL’lik katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Kampanya kapsamında sunulan hediye çekleri ise 31 Ağustos tarihine kadar A101 mağazalarında kullanılabilecek.



İnternet kullanımı en çok Hakkâri’de artıyor

- Ramazan ayında saat 22.00’den sonra internet kullanımı yüzde 43, dakika kullanımı ise yüzde 51 artıyor.

- Ramazanda internet kullanımını en çok artıran ilk üç il Hakkâri (%34), Kilis (%18) ve Muş (%13)

- Sahur vakitlerinde yakın çevreye sunulan “uyandırma servisi” için yapılan kısa görüşmeler %62 artıyor.