Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Online alışveriş platformları, bu yıl, yüzde 20,86’lık tasarruf oranıyla çeyiz alışverişinde fiziksel mağazaları geride bıraktı. Mağazalar ile online alışveriş platformları arasındaki fiyat farklarını değerlendiren Akakçe Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Koray Karataş “Online alışverişte tasarruf oranları kategoriye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Elektronikte yüzde 10’lara varan tasarruf oranları görülürken, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde bu oran yüzde 20’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

Bu yıl, fiziksel mağazalardan en çok tercih edilen ürünlerle dolu bir çeyiz hazırlamanın maliyeti 12 bin 966 TL. Aynı çeyiz alışverişini internetten yapmanın tutarı ise 10 bin 261 TL yani 2 bin 705 TL daha ucuz. Çeyiz alışverişinde No-Frost buzdolaplarından biri piyasada 2.358 TL’ye satılırken, bu ürün online alışveriş platformlarında 360 TL daha ucuz bir fiyattan, 1.998 TL’den alıcı buluyor. Mağazada 1.199 TL olan 7 kg kapasiteli bir çamaşır makinesi internette 940 TL; 1.335 TL olan beş programlı bir bulaşık makinesi ise 1.233 TL’ye satışa sunuluyor. Mağaza ve online alışveriş arasındaki en büyük fiyat farkı, 12 kişilik popüler bir yemek takımında göze çarpıyor. Alışverişçiler tarafından ilgi gören bu takım, piyasada 2.247 TL’ye satılırken, internette aynı ürünü 948 TL ucuza, 1.299 TL’ye alabilmek mümkün.

