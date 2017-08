Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Dünyada baş döndüren bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Daha 10-15 yıl öncesine kadar adı sanı duyulmayan firmalar bugün dünyanın en büyükleri haline gelmiş durumda. Artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Bu dönüşüm sürecinin kurumlara, kişilere hatta devletlere fırsat eşitliği sunduğunu belirten Etiya’nın CEO’su Aslan Doğan, Türkiye’nin kurtuluşunun teknolojiden geçtiğini söyledi. Ancak bugün Capital 500 listesinde, Forbes 500 listesinde hâlâ 10 yıl önceki şirketlerin bulunmasının bir handikap olduğunu ifade eden Doğan, “Biz sanayi devrimini kaçırdık, o dönüşümünü sağlayamayan imparatorluklar yıkıldı. Şu anda teknoloji inanılmaz fırsatlar sunuyor. Endüstri 4.0, dijitalleşme, yapay zeka, blockchain... Bütün sektörleri değiştirecek olan bu dönüşümün tam göbeğindeyiz. Dönüşüm bireylere, şirketlere en tepede de devletlere inanılmaz imkanlar sunuyor. Biz yıllarca tarım toplumu olduk, sanayi toplumu olalım dedik. Nerede duracağız şimdiden belirlemeliyiz. Güney Kore, Japonya gibi Batı ülkeleri gibi rotasını net olarak belirleyenler bugün farklı noktalara geldiler. Teknolojiye, üretime, Ar-Ge’ye yatırım yaptılar. Gelinen noktada sıfırdan herkesin aynı konumda olduğu, herkesin teknolojilere erişebildiğini bir dünyadayız. Bugün General Elektrik kaç yılda bu seviyeye geldi? Düşünün. Bir de Google ve Apple bakın, ne kadar kısa sürede ne kadar büyük mesafe kat ettiler. Her şey ortada. Hâlâ Türkiye için geç değil” diye konuştu.



“Türkiye’nin girişimci ruhunu, genç nüfusunu futbolcu ve magazin ikonu olmak yerine doğru yere kanalize edebilirsek her şey çok daha farklı olur” diyen Doğan şöyle devam etti: “Yetişmiş insan gücümüz var. İyi üniversitelerimiz var, teknolojiye meraklı girişimci ruhu var. Girişim için inanılmaz fırsatlar var. Bilgi her yerde. Online olarak MIT’nin dersleri alabilirsin. Fikrin varsa yatırımcı da bulabilirsin. En önemlisi de inisiyatif almayı seven bir toplumuz. Kural dışı oynamayı seviyoruz. Herkesin bir ‘yapma’ çabası var. Bu çabayı doğru yere kanalize edersek dönüşümü başarabiliriz.”



Türkiye’nin 2023 vizyonunun bu anlamda çok değerli bulduğunu ifade eden Doğan, “2023 vizyonu ülke genelinde biz vizyon oluşturuyor. Çok gerçekçi bir plan. Bu adımları atılırsa kaybedilen vakit tekrar kazanılabilir. Anacak bunu için teknoloji yatırımların, stratejik kurumların desteklenmesi gerekiyor. Ana bir strateji olmalı. 10 yıllık şirketler bugün dünyanın en büyük 10 şirketleri haline gelebilmiş. Bir master planı oluşturup şunları şunları yapacağız demeliyiz” dedi.



ETİYA YAPAY ZEKAYA ODAKLANACAK

Sesten duyguları analiz edecek

Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım firması olduklarını ifade eden Aslan Doğan “Daha çok büyük müşteri kitlelerine hitap eden telekom, enerji ve finans sektöründen kurumlara CRM uygulamaları geliştiriyoruz. Bütün GSM operatörleriyle çalışıyoruz. Yurt dışında da hizmet veriyoruz. Silikon Vadisi’nde ofis açtık. Kanada ve Azerbaycan’da varız. Katar’da takip ettiğimiz ciddi fırsatlar var. Ericsson ve Huawei gibi firmalar rakibimiz” dedi. Bugüne kadar 2 milyon dolar yazılım ihracatı yaptıklarını bildiren Doğan “Ciromuzun yüzde 25’ini AR-GE’ye ayırıyoruz. Doğal dil işleme alanında AR-GE çalışmaları yapıyoruz. İçerisinde yapay zekâ var. Sosyal medyada, e-postalarda, müşteri şikayetlerinde, ürün yorumlarında yazılar görüyoruz. Burada kişiler bir şeyler anlatmak istiyor. İnsanlar olarak bu yazılanları kolayca anlıyoruz ama bilgisayarlara anlatmak hayli zor; öğrenmeleri için bizim doğal dil işleme dediğimiz hayli karışık bir sisteme sahip olmaları gerekiyor. Cognitus platformu ile bu zor alandaki kullanım senaryoları ve metinlerdeki anlam ve duyguyu yazılımcıların kolayca erişebileceği bir sistem halinde sunuyoruz. Türkçe dilinde yüzde 85 başarı oranına sahibiz. Şu an 250’ye yakın geliştirici platformumuza katkı veriyor. Sırada ses ve görüntü analizi olacak. Bütün bunlar için 3 milyon dolar yatırım yaptık” diye konuştu.