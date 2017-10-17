Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesinde görme engelli bir öğrenci tarafından tasarlanan ve Vestel tarafından geliştirme çalışmaları devam eden WeWalk Akıllı Bastonun prototipi Manisa’da gerçekleştirilen Beyaz Baston Günü etkinliğinde test edildi. Baston sayesinde görme engelliler herhangi bir engel karşısında 1-1,5 metre öncesinden uyarı alabiliyor. Etkinliği katılan Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahingöz bastonu ilk defa test etme fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Baston bel ve üst bölgesindeki engelleri titreşimle iletiyor. Ayrıca telefon geldiğinde titriyor. Bluetooth kulaklık ile buradan telefona cevap verebiliyorsunuz. Bunun üzerinde bir tane touchpad olacak. O kısımlar henüz geliştirme aşamasında. Bu şekilde görme engelliler yolunu bulabilecek.”