Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hacettepe Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak tüm üniversitelere Ar-Ge ve inovasyona önem vermeleri için çağrıda bulunduklarını söyledi.Bu yönde üniversitelere her türlü desteği vereceklerini aktaran Özlü, "Yüksek öğretim alanında ciddi hedeflerimiz var. Bu hedefler konusunda, üniversitelerin de kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 10 araştırma üniversitesinin belirlendiğini anımsatan Özlü, "Bu araştırma üniversitelerimiz için yeni bir sorumluluk daha var. 'Araştırma üniversitesi' statüsü, sadece bir unvan değildir. Asıl zorlu yolculuk bundan sonra başlayacak. Artık sizler, çalışmalarınızla diğer üniversitelere rehber olacak, onlara yol göstereceksiniz. Onlar sizi örnek alırken, biz sizlerden daha fazlasını bekleyeceğiz. Araştırma üniversitelerini özel olarak destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Öncüsü Türkiye olacak"



Son dönemin en çok konuşulan konularından birinin 4. Sanayi Devrimi olduğunu belirten Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(4. Teknoloji Devrimi) demiyoruz, '4. Sanayi Devrimi' diyoruz. Çünkü bilimin çıktısının teknolojiye girdi olduğu, teknolojinin çıktısının sanayiye girdi olduğu bir büyüme modelini benimsemiş oluyoruz. Tüm dünyanın üzerinde mutabık kaldığı, kimilerinin 'ileri imalat yöntemleri' diye ifade ettiği Sanayi 4.0 gerçeğini, hepimiz gündemimize almak zorundayız. Teknolojisinin çıktısının bilime malzeme olduğu Japonya gibi ülkelerin de 'Süper Toplum 5.0' diye ifade ettiği, bizim ülkemizde 4. Sanayi Devrimi olarak bilinen konuyu hepimiz gündemimize almak, hatta gündemin birinci sırasına koymak zorundayız. Bu büyük sanayi dönüşümünü, bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz sadece Türkiye'dir. Tüm Ortadoğu ve Avrasya'da, bu konunun öncülüğünü yapacak yegane ülke Türkiye'dir. "

Beyin göçü vurgusu



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de konuşmasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının tek ve yegane yolunun bilim, Ar-Ge, inovasyon ile teknolojik ve kültürel kalkınmadan geçtiğini söyledi.Genç beyin göçü sorununa da dikkati çeken Özen, bu durumun, maddi kaynakla kolay kolay telafi edilemeyecek bir konu olduğunu bildirdi. Özen, gençler için daha iyi eğitim-öğretim ve araştırma altyapısı kurularak, gençlerin kendilerini daha özgür şekilde ifade etmelerini sağlayacak politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek donanımlı genç beyinlerden yoksun kalmamasının büyük önem taşıdığını dile getiren Özen, "Gençlerimizin ülkemize olan bağlılıklarını daha da perçinleyecek yöntemler geliştirmeyi hedeflemeliyiz." dedi.