Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük alışveriş platformu Amazon'un, Türkiye'ye geleceği söylentileri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Ancak Amazon'un ne zaman ülkemizde resmi olarak faliyete geçeceği açıklanmamıştı. Amazon.de üzeriden Türkçe olarak hizmet veren Amazon, 29 Euro ve üzerindeki alışverişlerinizde ücretsiz kargo hizmeti uyguluyordu.

Türkiye'ye geldikten sonra fiyat ve kargo bölümünde nasıl bir politika izleyeceği bilinmeyen Amazon'un, bugün hangi tarihte ülkemize geleceği açıklandı. Bloomberg HT TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Twitter hesabından Amazon'un 2018'in Temmuz ayında resmi olarak Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Eğer Amazon, doğru ve uygun bir fiyat politikası izlerse, diğer alışveriş sitelerinin işi çok zor görünüyor. Örneğin; Black Friday kapsamında Euro 4,7 olmasına rağmen PlayStation 4 kargosu ve vergisi ile Türkiye'ye 900 TL'ye geliyordu. Amazon'un Tax iadesi sonrası ise bu tutar 800 TL'ye kadar düşüyor.

Diğer alışveriş sitelerinin bu rakamlar ile rekabet etmesi çok güç olacak. Ancak Amazon, Türkiye'ye geldiğinde bu ürünlere bir vergi uygulanacaktır. Bu vergiler ile Amazon'dan uygun ürün almak artık hayal olabilir.