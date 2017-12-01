Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki raporlar, Sony'nin 2013'ten beri kullandığı akıllı telefonlar için OmniBalance tasarımını bırakacağını ortaya çıkardı. Dolayısıyla, Sony'nin 2018 amiral gemisi telefonunun tam ekran tasarımı veya süper ince çerçeveleri kapsadığı düşünülüyor. Yeni akıllı telefon modelinin özellikleri Sony H8541 model adı ile Reddit'te ortaya çıktı.

Aşağıdaki özelliklerin yer aldığı görüntüde, akıllı telefonun 149 x 74 x 7.5mm ölçülerinde olacağı ve 5.7-inç 4K çözünürlüklü bir ekranı olacağı ortaya çıkıyor. Sony Xperia XZ Premium da 4K ekranla geldiğinden, Sony H8541 telefonun 2018 Xperia XZ Premium akıllı telefonu olabileceği düşünülüyor. Telefon IP65 / IP68 toz ve su geçirmez gövde özellikli olacak.

Sony H8541 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Android 8.0 Oreo üzerinde çalışıyor ve Snapdragon 835 yongaseti tarafından destekleniyor. 3420mAh'lık pil Quick 3 hızlı şarj ile geliyor. Telefonun bağlantı özellikleri GPS, Wi-Fi, 5.0 Bluetooth, NFC ve USB-C'yi içeriyor.

Sızıntı, Sony H8541'in fiyatını veya çıkış zamanını göstermiyor. Sony, genellikle telefonlarını duyurmak için Mobil Dünya Kongresi (MWC) platformunu kullanıyor ve iddia edilen 2018 model Xperia XZ Premium’un önümüzdeki sene Şubat ayında MWC 2018'de tanıtılması bekleniyor.