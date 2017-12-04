Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft, son zamanlarda kendi mobil platformu ve telefonlarıyla yaşadığı başarısızlığın ardından iOS ve Android platformlarında kendi uygulamalarıyla varlık gösterme yolunu seçti. Microsoft, son aylarda hem Android hem de iOS için Office paketinin yanı sıra diğer uygulamalarını da iOS ve Android'e getirdi. Şimdi ise Microsoft, Edge tarayıcısını Android'in ardından iOS'a da getirdi. Bununla beraber, Microsoft, Edge'le Safari'ye alternatif olmak istiyor. Tüm bilgileriniz için diğer platformlarla senkronize edilebilir. Edge'de entegre bir QR kod okuyucu ve sesli arama özelliği de mevcut.