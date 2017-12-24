Roketin tırmanışı, Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan halk, büyük panik yaşadı. Sosyal medyada endişe dolu paylaşımları gören Elon Musk, Twitter hesabından “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaptı. Öte yandan, Space X roketi Iridium firmasına ait uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Bu uydu, gerçek zamanlı uçak izleme ve gemi takip hizmeti için görev yapacak
Musk uzaya roket fırlattı, ABD'liler korkuya kapıldı
24.12.2017 - 02:30 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tesla’nın kurucusu Elon Musk'ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlattı.
Etiketler : elon musk,falcon,
530229 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/530229.aspx
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