Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roketin tırmanışı, Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan halk, büyük panik yaşadı. Sosyal medyada endişe dolu paylaşımları gören Elon Musk, Twitter hesabından “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaptı. Öte yandan, Space X roketi Iridium firmasına ait uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Bu uydu, gerçek zamanlı uçak izleme ve gemi takip hizmeti için görev yapacak