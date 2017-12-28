Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Teknoloji AR-GE Merkezi, ‘Bilgisayar ve İletişim Sektörü’ kategorisinin birincisi seçildi. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şirket adına ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den aldı. Bu ödülün kendileri için önemini vurgulayan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 788 ulusal, 79 uluslararası patent başvurusuyla sektörümüzde lider konumdayız. Turkcell Teknoloji’de yılda 300’e yakın proje yapılıyor. Layık görüldüğümüz bu ödül, bizim için çalışmalarımızın meyvesi niteliğinde” dedi.