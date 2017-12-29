Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmada güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin birincisine 10 bin lira ödül verilecek. Yarışmaya başvuru d4r.turktelekom.com.tr adresinden yapılacak. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er “Bu projeyle Türk Telekom’un büyük verisini kullanarak çocuk rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına, muhtemel bulaşıcı hastalıkların takibine, konteyner kentlerden şehir merkezlerine göç hareketlerinin takip ve yönlendirmesine, eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlara yönelik hizmet noktalarının doğru lokasyonlarda oluşturulmasınadestek olmayı amaçlıyoruz” dedi.