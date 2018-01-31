Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fonlamaya açıldığı andan itibaren büyük beğeni toplayan ve hedefi 200 bin TL olan drone, 784 bin TL’lik destek toplayarak, platformdaki en yüksek rakama ulaştı. Parçalanması neredeyse imkansız olan APE X, 4K çözünürlüğe sahip kamerasıyla yüksek kalitede görüntü almayı sağlıyor. Drone kumandası ise hareket sensörüyle çalışıyor.

Yenilikçi teknoloji ürünlerini ve girişimcileri destekleme amacıyla kurulan Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlanan yerli drone APE X, talep rekoru kırdı. Fonlamaya açıldığı andan itibaren büyük beğeni toplayan ve hedefi 200 bin TL olan drone, 784 bin TL’lik destek toplayarak, platformdaki en yüksek rakama ulaştı. Muadillerine göre çok daha etkili, hafif, dayanıklı olan drone, kurumsal taraftan da büyük destek aldı. Turkcell, Arçelik, Softtech, TOBB ETU ve OSTİM büyük kuruluşların da destek olduğu APE X, piyasaya sunulmak için gün sayıyor.

Yerli drone’dan VR gözlük ile canlı yayın

Perakendeden lojistiğe, fotoğrafçılıktan sinemaya günümüzde birçok sektörde kendisine yer edinen drone’un yerli versiyonu APE X, ilkokuldan beri arkadaş olan Çağkan Güneri, Selin Orçunsel, Kaan Cevher, Dilbeste Kayıgil ve Kadir Atakan Ata’dan oluşan genç bir ekip tarafından üretildi. 4K çözünürlükteki kamerası ile yüksek kalite görüntü elde etmeyi sağlayan APE X, hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Kamera, yarım saaate kadar görüntü almayı sağlıyor. APE X ve kamera görüntüsü uygulama içinden canlı olarak da kontrol edilebiliyor. Drone’un aksesuarlarından sanal gerçeklik gözlüğünü takarak drone’un içindeymiş gibi görüntü izlenebiliyor. Kolay kullanıma sahip olan MIME isimli kumandası ise, hareket sensörlü olarak tasarlanmış. Böylece drone’un nereye gideceğini, kullanıcı sadece kumandayı o yöne çevirerek belirleyebiliyor. Ele rahat oturan, avuç içine sığacak büyüklükteki kumanda hiç kafa karıştırmadan normal bir drone’un yapabileceği her şeyi sağlıyor.

Dayanıklılığıyla fark oluşturuyor

Dayanıklılığıyla da fark oluşturan APE X’te en yüksek kalitedeki drone’larda kullanılan ultrasonik engel tanıma sistemi bulunuyor. Normalde dayanıksız pervaneleri nedeniyle, drone’lar çok çabuk hasar görüp parçalanabiliyor. Çoğu drone’da sadece 1 adet kullanılan engel tanıma sisteminden, APE X’te 4 adet bulunuyor.

Drone etrafında ve altında yer alan sensörleri ile etrafındaki engelleri tanıyor ve kumandadan komut verseniz bile konumunu ayarlayarak engellere çarpmayı engelliyor. Böylece ürünün parçalanması neredeyse imkansız duruma geliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinde de drone takip edilebiliyor.