Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın 2017’nin dördüncü çeyreğinde elde ettiği verileri de paylaştı. WhatsApp aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip, kullanıcılar ise her gün toplamda yaklaşık 60 milyar mesaj gönderiyor.

Şimdiyse WhatsApp Web'e yeni bir güvenlik önlemi geldi. WhatsApp Web'e giriş yapmanız durumunda telefonunuza bildirim gönderilecek. Böylece WhatsApp Web’in kötü amaçlı kullanılmasını önüne geçilecek.

Telefonunuza gelecek bildirim sayesinde WhatsApp Web'nizin açık olduğunu anlayabilecek ve gerekli önlemleri alabileceksiniz.

Halihazırda Ayarlar menüsünden giriş yapılan cihazları, özelliklerini ve çevrimiçi olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde hesabınızı sürekli olarak takip edebiliyorsunuz. Ancak bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.

Milliyet