Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı illerden kampa katılan fen bilgisi öğretmenleri, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren ürünler geliştiriyor. Öğretmenler, keçe ve kumaştan tasarladıkları taç, bileklik, kolye ve tişört gibi eşyaların üzerine yerleştirdikleri elektronik üniteleri programlıyor ve estetik ürünlere dönüştürüyor. Sanat ve teknolojiyi bütünleştiren bu etkinlikle farklı prototip ürünlerin ortaya çıkması, fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik yaklaşımı ile uygulamalı giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesini hedefliyor. Farklı illerden öğretmenleri kampa davet ettiklerini anlatan Prof. Dr. Kürşat “İlk kampı yaptık. Yaklaşık 200 başvuru içinden 40 kişiyi seçtik. Öğretmenlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Burada öğrendiklerini TÜBİTAK ya da AB Projeleri olarak sunmayı hedefliyorlar” dedi.