Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesla'nın Üst Düzey Yöneticisi Musk’ın 2002 yılında kurduğu SpaceX’in ürettiği Falcon Heavy isimli roket, Salı günü Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz şekilde uzaya fırlatıldı.

İnsanoğlunun uzay serüveninde bir mihenk taşı olarak nitelenen 70 metre uzunluğundaki Falcon Heavy, 27 motoruyla birlikte 64 metrik ton ağırlık taşıyabilmesi sayesinde tüm zamanların en güçlü ticari roketi unvanını kazandı. Tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak güce sahip olduğu belirtilen Falcon Heavy'yi fırlatılması, SpaceX'e yaklaşık 90 milyon dolara mal oldu.

Falcon Heavy’nin benzeri roketlere kıyasla ucuz sayılabilecek uzay yolculuğu, dünya genelinde büyük heyecan oluştururken, tarihî fırlatma anı birçok uluslararası televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Yüz milyonlarca kişinin televizyonlarından izlediği fırlatma görüntülerini, Youtube’da 13 milyondan fazla kişi takip etti. Ayrıca, sosyal medyada hakkında en çok konuşulan konu haline gelen Falcon Heavy’e ilişkin paylaşımların altında hemen her dilden yorumların olması, fırlatmaya gösterilen ilginin boyutunu ortaya koydu.

SpaceX'in son roketinin başarılı olmasının uzaya daha büyük uydular ve daha akıllı robotlar gönderilmesinin yanı sıra bir zamanlar sadece hayal olarak görülen uzay yolculuğu gibi çığır açan gelişmelere ön ayak olacağı tahmin ediliyor.

Uzaya giden ilk otomobil bir Tesla oldu

Falcon Heavy’nin içine Tesla’nın Roadster model aracını yerleştirilmesi ise en az rekotin fırlatılması kadar gündem oluşturdu.

Kırmızı Tesla'nın sürücü koltuğunda astronot kıyafetleriyle “Starman” (Yıldız adam) adı verilen cansız bir mankenin oturtulması ile araba Mars’ın yörüngesine yerleştirilirken radyosundan David Bowie'nin “Space Oddity” şarkısının çalınması, izleyenleri gülümseten detaylar arasında yer aldı.

Musk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, otomobilindeki kameraların takipçilere uzaydan "inanılmaz manzaralar" sunacağını taahhüt etmişti. Nitekim, şu an Mars ile Jüpiter arasında yolculuğuna devam eden Tesla'dan gelen görüntüleri görenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Uzaya giden ilk otomobil olarak tarihe geçen Roadster’ın 6 ayda yaklaşık 200 mil yaparak Mars’a ulaşmasının bekleniyor.

“Paranın satın alabileceği tüm reklamları geride bıraktı”

Musk, sosyal medyadaki takipçilerinden birinin “Tesla arabasını neden feda ettiği” sorusuna, “Uzayda sonsuza kadar sürüklenen bir arabanın, belki milyonlarca yıl sonra uzaylılar tarafından keşfedilmesini hayal etmek beni heyecanlandırıyor” yanıtını vermişti.

Diğer taraftan, piyasa uzmanları, Musk’ın bu “fedekarlığının” son dönemde zor günler yaşayan Tesla için eşi bulunmaz bir tanıtım imkanı oluşturduğu ifade ediyor.

ABD’nin en büyük online otomobil alım-satım sitelerinden Edmunds’ın Endüstri Analizleri Direktörü Jessica Caldwell, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Musk’ın yöntemlerinin pazarlamanın ötesine geçtiğini belirtti.

“Musk’ın hayat perspektifi, dünyaya imkansızın mümkün olduğunu kanıtlamak üzerine kurulu. Bu geleneksel şirketlerin geleneksel stratejileriyle elde edebileceklerinin ötesine geçiyor” ifadelerini kullanan Caldwell, Musk'ın Tesla otomobili Falcon Heavy’nin içine yerleştirmesini paranın satın alamayacağı bir reklam şovu olarak tanımladı.

Caldwell, “Böyle bir şovla oluşturulan etki, paranın satın alabileceği tüm reklamları geride bıraktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka Amerikan otomobil sitesi Autotrader’ın Analisti Michelle Krebs ise “Musk’ın tanıtım işini herkesten iyi yaptığını” vurgularken, “Fırlatma anı tüm televizyonlarda yayınlandı ve çok etkili oldu. Tek kelimeyle muhteşem bir reklam kampanyasıydı.” dedi.

Tesla'nın çok yeni bir otomobil üreticisi olmasına rağmen marka olarak büyük bir başarı yakaladığına işaret eden Krebs, "Roadster'ın Falcon Heavy'nin içinde uzaya gönderilmesinin Tesla'nın oluşturucu ve risk alabilen marka algısını güçlendirdiğini" de dile getirdi.

Reklam ve pazarlama dergisi Adweek’in editörü David Griner da kaleme aldığı makalede, Musk’ın Falcon Heavy'i içinde arabasıyla birlikte başarıyla fırlatarak, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve otomobil şirketi Tesla için 'çifte pazarlama ödülünü' hak ettiğini yazdı.

Griner, ayrıca “Reklam bütçesi olmamasıyla ün kazanan Tesla, otomobil pazarlama tarihinde yerini garantiledi” ifadesini kullandı.