Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Van Gang, başkent Pekin’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede geçen yıl (2017) yapılan Ar-Ge harcamalarının 2016 yılına göre, yüzde 14 artarak, 1,76 trilyon yuan (279 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ülkesinin 2050’ye kadar büyük bir teknolojik güç olması ve inovasyon ülkeleri arasında yerini alması gerektiğini belirten Bakan Van Gang, ülkenin kirlilik üreten ve düşük değerdeki sanayi üretimlerine bağımlılığını azaltarak, çevre dostu ekonomik büyüme yöntemlerini teşvik ettiğini dile getirdi.

Yapay zeka, robotik çalışmalar, nükleer enerji, hızlı tren hatları ve elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan Çin’in hızlı tren hatlarının 2020’de 30 bin kilometreye ulaşması ve 80’den fazla büyükşehiri birbirine bağlaması planlanıyor.

Uzay istasyonu, hacklenemeyen kuantum haberleşme teknolojisi alanlarına da ağırlık veren Çin'de, Sunway Taihulight ve Tienhı-3 gibi saniyede trilyonlarca işlem yapabilen dünyanın en hızlı süper bilgisiyarları bulunuyor.