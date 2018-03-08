Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi millî ve özgün ürünleriyle uluslararası alandaki başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Geçen yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, ilk kez yurt dışında görücüye çıkacak.

Türk savunma sanayisinde son dönemde ortaya koyduğu Helikopter MİLDAR Atış Kontrol Radarı, Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS), Retinar Çevre Gözetleme Radarı, Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü ile dikkati çeken Meteksan Savunma, bu başarısını ekonomik olarak taçlandırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Geçen yıl imzaladığı sözleşmelerle daha önce cirosunda yüzde 5'in altında kalan ihracat rakamını yüzde 10'un üzerine çıkartan şirket, gelecek dönem için hedeflerini büyüttü. Şirket, ihracatın cirodaki payını yakın zamanda yüzde 20'ye ulaştırmayı amaçlıyor.

Söz konusu hedefler nedeniyle şirket faaliyetlerinde yurt dışı tanıtım ve pazarlama önemli bir yer tutuyor.

Meteksan Savunma, bu kapsamda, Katar'da 12-14 Mart'ta düzenlenecek Doha Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı ve Konferansına (DIMDEX 2018) katılacak.

Şirket, fuarda, Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörünü ilk kez yurt dışında tanıtacak.

Savunmanın etkinliğini doğrudan etkiliyor

Meteksan Savunma tarafından millî imkanlarla geliştirilen Pelikan, Haziran 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

Su üstü platformları, gerek kendini koruma gerekse kuvvet koruması kapsamında icra edecekleri "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonlarını, platformlarda mevcut Radar Elektronik Destek (ED) Sistemi, hava/su üstü arama radarı, link sistemleri ve istihbarat birimlerinden elde edilecek bilgilerle gerçekleştiriyor. Bu sistemlerin etkinliğinin test edilmesi ve sistem operatörlerinin eğitim seviyesinin artırılması, uygulanacak "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonlarını da doğrudan etkiliyor.

Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörü, üzerinde yer alan ileri teknoloji donanım ve yazılım altyapısıyla su üstü platformlarına programlanabilir farklı tip güdümlü mermi sinyalleri göndererek, platformların kendini savunma sistemlerinin test edilebilmesini sağlıyor.

Pelikan sistemiyle kullanıcıya farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi, elektronik harp denemelerinin yapılabilmesi, "güdümlü mermilere karşı savunma" reaksiyonları, fonksiyonel imha teknikleri geliştirilmesi, test edilmesi ve analizi, elektronik destek sistemleri test ve değerlendirilmesi, ED Sistemi operatör eğitimleri imkanları sunuluyor.

Geniş sayısal programlanabilir donanım altyapısıyla birlikte 3 adet radyo frekans donanım setine sahip olan Pelikan ile jenerik güdümlü mermiler tanımlanabiliyor ve bunların benzetimi yapılabiliyor. Ayrıca her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları (güdümlü mermi performansı, kilit kırma anları, güdümlü merminin verdiği kararlar ve benzeri) raporlanabiliyor.

Şelter içinde yer alan sistem, treylerle taşınabiliyor. Böylece stabilizasyon veya benzeri maksatlarla özel bir platform gerektirmeksizin istenilen test alanında konuşlandırılabilen Pelikan, tamamen şelter içinden komuta ediliyor.

DIMDEX 2018 Fuarı'ndaki standında Pelikan Güdümlü Mermi Simülatörünün maketini sergileyecek Meteksan Savunma, yabancı deniz kuvvetlerine sistemin tanıtımını gerçekleştirecek.