Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Pi Günü nedir, Google neden dünya Pi Günü için özel doodle hazırladı ve dünya Pi Günü hakkında kısa bilgi gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Pi Günü için Google, özel bir doodle hazırlayarak yine kullanıcılarını merak içerisine soktu. Google’ın bugünkü doodleını görenler ise, ‘’Dünya Pi Günü nedir, Google neden dünya Pi Günü için özel doodle hazırladı ve dünya Pi Günü hakkında kısa bilgi’’ araştırmaları içerisine girdiler… Matematiğin olmazsa olmazı Pi sayısının ortaya çıkış tarihi yine bu yıl 14 Mart’ta da Google’ın özel tasarladığı doodle ile hatırlandı. 30. yıl dönümü olan Pi Günü hakkında merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Pi Günü nedir, önemi nedir?

Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.

Yunanca’da çevre sözcüğünün ilk harfi olan π simgesinden alan, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucu, matematikte kullanılan sayıdır. Değerinin tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen, sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanan sabit kılınan bu sayı 'Pi Sayısı' olarak anılmaktadır.

Eski Mısır’da Rhind Papirüsü’nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pi Sayısı neden kutlanır?

Pi Sayısı gününü 14 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlanılır. Matematikçiler açısından bugün özel gündür. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Amerikalılar ise Pi Günü'nü 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

Dünya da her yıl 14 Mart’ta matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit pi sayısı anısına kutlanır. 14 Mart günü Pi Sayısı olan 3,14’e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak anılmasına vesile olmuştur.

Pi sayısı kaçtır?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pi Günü'nün tarihi

Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.

12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.

2010 Pi Günü için Google, "Google" sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayınladı.

Pl SAYISINA ÖZEL ŞİİR

Pi için şiirler de yazıldı. Dila Ergül isimli öğrenci “Pilish” denilen ve arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının Pi sayısındaki sıraya göre yazıldığı kısaltmalı bir teknikle şiir kaleme aldı. İçinde aşk sözcüklerinin de olduğu şiirde şu ifadeler yer verildi. İşte o şiirin dizeleri:

“Biz

O Zeki,

O tatlı geleceğin,

Ya geçmiş?

Karar ile fikir

Geçmişin gizemleri sağlığı etkilerse?

Ben ve sen birlikte.

Veya ayrıca,

Ve geçmiş bize aşık.

Biz birlikte: Aşk”