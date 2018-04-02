Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Whatsapp daha önce iPhone için sesli mesajlaşma özelliğini geliştirdi, yakın zamanda da Android beta'da yeni bir Numara Değiştirme özelliği aldı. Şimdi iPhone için WhatsApp, birkaç yeni değişiklikle birlikte gelen güncelleme alacak. WhatsApp, iOS cihazlar için Touch ID desteği, gruplarda anket yapabilme, grup sohbetlerine 4.096 katılımcı ekleyebilme ve karanlık mod gibi yenilikleri olduğu bir güncelleme sunacak.

Touch ID desteği uygulamaya yalnızca parmak iziniz ile ulaşmanızı sağlayacak. Bu sayede ekran kilidiniz açık olsa dahi WhatsApp konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Karanlık mod ile kullanıcılar, WhatsApp’ı koyu renk bir temada kullanabilecek. 256 kişi ile sınırlı olan WhatsApp gruplarındaki kişi sayısı 4096 olacak.

WhatsApp’ın iOS için yayınladığı 2.18.40 beta sürümü, gelecekte kullanıcıların WhatsApp widget’ı üzerinden durum güncellemelerini görebileceğini gösteriyor. iPhone için WhatsApp güncellemesi, başka bir uygulamaya geçtiğinizde veya ekranınızı kapattığınızda sesli mesajlarınızı oynatmaya devam edecek sesli mesajlaşma özelliğini de geliştirdi.

WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır?

Peki WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? iPhone'lerde WhatsApp güncelleme nasıl olur? iPhone için, telefonunuzdaki App Storeuygulamasında WhatsApp'ı arayın ve Güncelle'ye dokunun.

Her zaman WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. En son sürüm en yeni özellikleri sunuyor ve hata iyileştirmeleri içeriyor.