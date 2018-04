Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren Elon Musk, çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Musk, yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceğini iddia etti.

'Do You Trust This Computer' isimli belgeselde bu iddiasını dile getiren Musk, otoriter rejimler tarafından üretilen yapay zekanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük tehdit olacağını öne sürdü.

Musk'a göre, insan eli ile üretilen yapay zeka, insaoğlunun üzerinde egemenlik kuracak. Söz konusu belgeselde Musk, bu tehdide şu sözler ile dikkat çekiyor: "Asla kaçamayacağımız ölümsüz bir diktatörü kendi ellerimiz ile üretebiliriz"

"HAYATTA KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 10"



Musk, yapay zeka ile insaoğlu arasında yaşanacak bir güç mücadelesinde kazanan taraf olmamızın oranını da açıkladı. Musk'a göre, süper zeki bir yapay zekaya karşı girişilecek mücadelede insaoğlunun kurtulma şansı sadece yüzde 10.

Yapay zekanın insanoğlunun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu farklı platformlarda dile getiren Musk, bu nedenle bu belgesele de sponsor oldu ve YouTube'ta ücretsiz olarak yayınlanmasını sağladı.



ELON MUSK KİMDİR?



Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının son dönemde adından en çok söz ettiren ismi! Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'ın ilginç başarı öyküsü...

Güney Afrika asıllı ABD'li girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.