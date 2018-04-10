Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası bilim adamları grubu, savunma sanayi ile başlattığı proje iş birliğiyle yapay zekâ teknolojisinin silah üretiminde kullanılmasına katkı sağlayacağı gerekçesiyle Güney Koreli bilim enstitüsüne karşı başlattığı akademik boykot eylemini sonlandırma kararı aldı.

Yapay zekâ ve robot bilimi alanında çalışan bilim adamlarından oluşan grup, yayımladıkları açıklamada, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsüne (KAIST) yönelik aldıkları akademik boykot kararını, enstitü başkanı Profesör Sung-Çul Şin'in bu konuda verdiği güvencenin ardından kurumla akademik ilişkileri askıya alma kararından vazgeçtiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Yapay zekânın silah üretiminde sorumlu şekilde kullanılacağına dair açık taahhüdün ardından, boykot kararına imza atan 56 yapay zekâ ve robot bilimi araştırmacısı olarak KAIST araştırmacılarıyla karşılıklı ziyaretlerimizi ve bilimsel projelerdeki iş birliğimizi sürdürmeye karar verdik." ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar geçen hafta KAIST Başkanı Profesör Sung-Çul Şin'e yazdıkları açık mektupta, Güney Kore savunma sanayi şirketi Hanwha Systems ile birlikte kurduğu ve şubat ayında hizmete başlayan "Ulusal Savunma ve Yapay Zekâ Yakınsaması için Araştırma Merkezinin" anlamlı bir insan kontrolünün olmadığı otonom silah sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını savunmuştu.

Bilim adamları mektupta, "Eğer geliştirilirse, otonom silahlar savaş alanında üçüncü nesil devrimi başlatmış olacak. Bu silahlar savaşların daha önce görülmedik bir hızda ve yıkıcılıkta yürütülmesini sağlayacak. Pandora'nın Kutusu bir kez açıldı mı bir daha kapatılması çok zor olacak." ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu.

Bu tür silahların despotların ve teröristlerin eline geçmesi halinde sivil halka karşı kullanılabileceğine dikkati çeken bilim adamları, yapay zekâ kullanan silah sistemlerinin geliştirilmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

KAIST Rektörü Şin ise boykot kararına yanıt olarak yaptığı açıklamada, "KAIST olarak ölümcül otonom silahlar veya katil robotlar üretme gibi bir niyetimiz olmadığını belirtmek istiyorum. Akademik bir kurum olarak insan haklarına ve etik standartlara en yüksek düzeyde bağlıyız. KAIST, insan onuruna aykırı hiçbir teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmayacaktır." diye konuşmuştu.

KAIST'in Hanwha Systems ile iş birliği, Güney Kore'nin robot bilimi ve askeri teknoloji alanında dünyada öncü olan iki kurumunu bir araya getiriyor. Mühendislik alanında köklü bir araştırma kurumu olan enstitü, geliştirdiği "DRC-HUBO" adlı robotla 2015 yılında ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Sanayi Projeleri Ajansının (DARPA) düzenlediği robot yarışmasını kazanmıştı.

Öte yandan savunma şirketi Hanwa Systems de hali hazırda geliştirdiği bazı otonom silah modelleriyle biliniyordu. Şirketin ürettiği SGR-A1 tipi yere monte sensörlü makineli tüfek Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırın bazı bölgelerine konuşlandırılmıştı.

Birleşmiş Milletler, ekim ayında "katil robotlar" olarak adlandırılan, yapa zekâ kullanan silah sistemlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin görüşüleceği geniş kapsamlı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.