Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

NTV'ye göre zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, bu alanda ilk adımı bu şekilde atmış gibi görünüyor.

31 MART 2019'DA VEDA EDECEK

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak.

iPhone ve iPad'lere gelecek yeni iOS ile birlikte Apple'ın desteği sunduğu cihazlar listesine yenilerinin eklenmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Şirkete yakın kaynaklar Apple desteğinin iPhone 5S’lerden çok yakında biteceğini işaret ediyor.