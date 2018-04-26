Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yıla güçlü bir başlangıç yaparak 2018’in ilk çeyreğini rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti. 2017 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 44,4 oranında artışla 2 milyar 22 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kâr ise 501 milyon TL oldu. Elde edilen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla öngörülen hedeflere doğru emin adımlarla hızla ilerlediklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Yılın ilk 3 ayında birçok önemli işe imza attık. Türkiye’de 4.5G şebekemizde 1 Gbps’i aşan hızları sunabilir hale gelirken, Ukrayna’da 4G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Almanya’da Lifecell Europe’u ve GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye dışına taşıyacak Lifecell Ventures’ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik ve lifebox’ı dış pazarlara açtık. Türkiye’de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik; mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık. Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir, hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik” dedi.



HEDEF YÜKSELTTİ

14 Mart’ta 3 yılın finansal hedeflerini açıkladıklarını kaydeden Terzioğlu, “2018-2020 yılları arasında gelirde ortalama yüzde 14 - 16 büyüme, yüzde 37 - 40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18 - 16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

Gelirlerin %67’sini datadan sağladı

Turkcell Türkiye’nin gelirlerinin yüzde 67’si data ve dijital servislerden geldi. BiP, TV+ ve fizy gibi ana dijital servislerin indirilme sayısı nisan ayında 91,4 milyona ulaştı. Ses, data ve dijital hizmetlerin üçünü birden kullanan müşterilerin oranı yüzde 58,7’ye ulaştı. 4.5G abonelerinin ortalama data kullanımı da 6,1GB olarak gerçekleşti.



Fiber abone sayısı 1,2 milyona ulaştı

Yılın ilk çeyreğinde 155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone kazanan Turkcell, 34,6 milyon mobil aboneye, toplamda da 37,3 milyon müşteriye ulaştı. Sabit tarafta ise fiber abone sayısı 44 bin artarak 1,2 milyon oldu. Bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 45,7 ’ye ulaştı.

1,9 milyar TL kâr payı

Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı karar ile 1,9 milyar TL kâr payı dağıtmaya hazırlanan Turkcell, 2010 yılından bu yana şirket net karının yaklaşık yüzde 60’ını temettü olarak dağıtmış olacak. İlk çeyrek bitmeden gerçekleşen Genel Kurul toplantısında ayrıca Turkcell Holding’in üç temsilcisinin Yönetim Kurulu’nda yer alması da sağlanmıştı.