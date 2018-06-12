Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasa, ayrıca bu servis sağlayıcıların Vietnam'da ofis açmalarını, Enformasyon ve İletişim Bakanlığının talebiyle zararlı içerikleri 24 saat içinde kaldırmalarını, Kamu Güvenliği Bakanlığı çatısında özel siber güvenlik görev gücü kurulmasını öngörüyor.

Oylamadan önce mecliste konuşan Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Vo Trong Viet, yasanın "halkın çıkarlarını ve ulusal güvenliği savunmak için çok gerekli olduğunu" savundu.

Vo Trong Viet, yasanın, Vietnam'ın Dünya Ticaret Örgütü ve Trans-Pasifik Ortaklığı gibi çok uluslu ticaret anlaşmalarına yönelik taahhütleri ile çelişmediğini söyledi.

ABD ve Kanada, Vietnam'a yasanın parlamentoda oylamasının ertelenmesi çağrısında bulunmuş, Uluslararası Af Örgütü de kararın ifade özgürlüğüne ilişkin yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısı yapmıştı.

Vietnam'da 93 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inin internet kullanıcısı olduğu, 53 milyon kişinin Facebook hesabı bulunduğu ifade ediliyor.

Hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planına yönelik hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında siber güvenlik yasasına da karşı çıkılmıştı.