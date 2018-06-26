Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden ROKETSAN’ın ürettiği SOM-B1, Azerbaycan Ordusu’nun 100. yıldönümü kutlamaları sebebiyle düzenlenen geçit töreninde sergilendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü, başkent Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'nda, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana beşincisi yapılan törene, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pakistan, Belarus, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, İran, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Rusya ve Ukraynadan siyasi ve askeri yetkililer katıldı. Törende Türkiye'yi, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar temsil etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Aliyev'in askerleri selamlaması ve Azerbaycan millî marşının okunması ile başladı. Aliyev, törende yaptığı konuşmada ülke topraklarının bir kısmının Ermenistan'ın işgali altında olduğunu, savaş ortamında bulunduklarını, dolayısıyla ordunun güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Başlıca görevlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü temin etmek olduğunu vurgulayan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dağlık Karabağ tarihi Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hiçbir zaman işgali kabul etmeyecektir. Ordumuz en modern silah ve teknolojilerle donatılıyor. Bugün bu silahların sadece az bir kısmı burada sergilenecek. Bundan sonra da en çağdaş silah ve araçları alacağız. Azerbaycan ordusu düşmanın tüm askeri hedeflerini yok etme gücüne sahiptir. Ermenistan bizimle hiçbir şekilde rekabet edemez ve edemiyor."

Aliyev'in konuşmasının ardından tören, sırası ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler, uluslararası barış gücünde görev yapan askerler, özel harekat timleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı askerler, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencilerinin geçişi ile devam etti. Törende, Türk Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birlikler de yer aldı.

Askerlerin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı. Geçit töreninde, Azerbaycan'ın ABD'den aldığı Bell 412 helikopterleri, Türkiye'den alınan ve ROKETSAN'ın ürettiği SOM B1 füzeleri, Belarus üretimi Polonez, İsrail üretimi Lora uzun menzilli füzeleri, yine İsrail üretimi Heron TP ve Hermes 450 insansız hava araçları ilk kez gösterildi.

Daha önceki törenlere nazaran daha ihtişamlı düzenlenen törene, 4 bin asker, 240 zırhlı araç ve füze sistemleri, 70'den fazla uçak ve helikopter katıldı. Törende, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçak ve helikopterlerin Bakü semalarında yaptığı gösteri büyük ilgi gördü. Helikopterlerin manevraları, açılan Azerbaycan bayrağı ve uçakların Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkarması vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

SOM-B1 FÜZESİNİ ENVANTERİNE KATTI

Azerbaycan Hava Kuvvetleri (AAF) ROKETSAN’ın ürettiği SOM ailesine ait SOM-B1 füzesini envanterine kattı. ‘Azeri Defence’ dergisinin haberine göre, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’nin envanterine eklenen SOM-B1 füzesi, Azerbaycan Ordusu’nun 100. Yıldönümü törenlerinde ilk kez sergilendi. Azerbaycan SOM füzesinin ilk yabancı kullanıcısı oldu. Kara ve deniz hedefleri için tasarlanan SOM ailesine ait SOM-B1 füzesi, 230 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor ve 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip. Düşük görünürlüğe sahip füze, hedeflerini yüksek hassasiyetle imha edebiliyor.

SOM-B1 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip.