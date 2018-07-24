Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cadde, ara sokak, metro, AVM, havalimanları, kamu binaları, stadyum, sınır kapılarına kadar insan yoğunluğunun bulunduğu her noktada kullanılabilecek tasarıma sahip olan ürün, 4K çözünürlüğündeki kamerası ile kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, plaka tespiti yapabiliyor. Akıllı şehir ışıklandırması olarak da kullanılabilen ürün, trafik yoğunluk haritasını çıkarıp yüz tanıma sistemi ile şüphelileri anında Emniyete bildiriyor. Yapay zekâ ile geliştirilen Ekin Spotter, park, yanlış yol, yanlış şerit, nesne takibi, kaza, sabit fren algılama fonksiyonlarının tamamını tek bir kontrol merkezinde topluyor. Ürün ile kara yollarında güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi; binlerce trafik kazasının önlenmesi hedefleniyor.