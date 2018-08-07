Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de ilk etabına başlanan ve bu yıl da yolculuğuna devam eden Türk Telekom Eğitim Tırı, 2 yılda Anadolu’yu uçtan uca dolaştı. 2 yılda 39 il 49 farklı lokasyonda 12 bin kadına internet eğitimi veren eğitim tırı Türkiye içinde 25 bin kilometreden fazla yol katederek, Avrupa ile Asya arasında köprü olan 8 bin kilometrelik Tarihî İpek Yolu’nun 3 katı kadar mesafeye ulaştı. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, herkes için erişilebilir interneti mümkün kılmak istediklerini belirterek, “Türk Telekom olarak, internetle henüz tanışmış, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya da güvenli internetin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek isteyen kadınlara Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında eğitimler verdik. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazları deneyimleme fırsatı bulan kadınlar, el emeği ürünlerini internetten nasıl pazarlayacakları konusunda bilgi sahibi oldu” dedi.