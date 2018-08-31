Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vestel, 28. kez katıldığı Berlin’deki IFA Fuarı’nda yerli üretimin ve Türkiye’nin kapasitesini dünyaya gösterdi. Vestel’in Manisa’daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen FermentStore ve VacumBag buzdolabı modelleri, mutfaklarda yeni bir dönem başlatacak. FermentStore teknolojisine sahip yeni buzdolabı, özel ısı dereceleriyle isteğe göre yoğurt, ekmek hamuru ve turşu gibi 7 farklı ürünü ürün elde edebiliyor. VacumBag teknolojisi ise gıdaların vakumlanarak 7 kata kadar daha uzun süre saklanmasına, kokuların karışmamasına ve soğutucu/dondurucu bölümlerinde daha fazla ürün depolanmasına imkân sağlıyor. Vakum teknolojisi özellikli buzdolaplarında, kapakta bulunan bölmeye poşeti yerleştirip, vakum tuşuna basmak yeterli oluyor. Raf ömrünü uzatan bu iki buzdolabı sayesinde milyarlarca liralık gıdanın çöpe gitmesi engellenecek. Fuarda 730 ürününü sergileyen Vestel, ayrıca Elektroliz ve Hydro Charge teknolojileri ile deterjansız yıkama dönemini başlattı. Böylece cam yüzeylerde çizilmelerin önüne geçiliyor. Yapay zekâ ile desteklenen BrilliART bulaşık makinesi de, kirlilik durumuna göre yıkama döngüsünü ayarlıyor, voltaj ve su hattı dalgalanmalarından kendisini koruyor. Bulaşık makinesinde koku namına bir şey kalmıyor.



BÜYÜK EKRANLI Z30

Vestel, yeni amiral gemisi Z30’u da ilk defa fuarda tanıttı. 6,18 inçlik ebadındaki Z30 ile büyük ekrana geçiş yapan Venus, gücünü 2,5 GHz sekiz çekirdekli Mediatek işlemci ve 4GB RAM’den alıyor. Yapay zekâ, Face Unlock ve parmak izi özelliğiyle dikkat çeken Z30’un arkada iki, ön tarafında ise 16 MP’lik kamerası bulunuyor. 64 GB dâhili hafıza ile gelen cihazın, ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Fuarda Vestel’in ilk defa görücüye çıkan akıllı TV standı ve yeni 8K TV’leri de tüketiciden tam not aldı.

İHRACATIMIZ YÜZDE 15 YÜKSELİR

Kurdaki yükselişin beyaz eşya fiyatlarında artışa sebep olacağını ifade eden Turan Erdoğan “Pazar daralacak” diye konuştu. Erdoğan, yıl 2,1 milyar dolarlık ihracat yaptıkların, bu yıl ihracatı yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Boykot çağrısıyla %50 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iPhone’u boykot çağrısı tüketicide karşılık buldu. iPhone satışları yüzde 60’a yakın düşerken, Vestel Venus’un satışları ilk haftada yüzde 50 arttı. Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’da önemli açıklamalarda bulanan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Cumhurbaşkanı’nın Venus’u işaret etmesi gurur vericiydi. Venus markalı ürünlere ciddi bir talep oldu. Özellikle de resmî kuruluşlardan büyük siparişler aldık ve bunları kısa zamanda temin ettik. Boykot çağrısının ilk haftasında satışlarımız yüzde 50 arttı” dedi.