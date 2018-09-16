Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaşayan Mahmut Leventoğlu, yıllardır hayalini kurduğu "uçan motosiklet" projesini gerçekleştirmek amacıyla bir motosiklete pervane ve kanat taktı.

Almanya'da 30 yıl yaşayan ve dünyaca ünlü bir otomotiv şirketinde tekniker olarak çalışan 50 yaşındaki Mahmut Leventoğlu, üç yıl önce ailesiyle Antalya'ya yerleşerek hayalini kurduğu "uçan motosiklet" projesini hayata geçirmek için harekete geçti.

"Uçan motosiklet" yapacağını anlattığı eşi ve çevresi tarafından ciddiye alınmayan Leventoğlu, söylenenleri dinlemeyerek önce projesinin tasarımını yaptırdı ardından sanayide kestirdiği kanat, pervane ve aksamları motosiklete taktı.

Leventoğlu, üç yıl süren çalışmaların ardından "uçuşa hazır" olduğunu öne sürdüğü motosikletiyle "uçuş denemesi" yapacağı pist aramaya başladı.

Motosikletine 70 bin lira harcadı

Mahmut Leventoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayaline bir adım kadar yaklaşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"Uçan motosikleti" yapmak için gereken malzemeleri eşinden habersiz aldığını anlatan Leventoğlu, aylarca gizli yürüttüğü çalışmasına 70 bin lira harcadığını dile getirdi.

Leventoğlu, motosikletinin kanatsız halde pervane yardımıyla çok iyi yol aldığını anlatarak, "Kanat takılı olmadan zincirsiz halde pervane 4 bin devirle döndüğünde motosikletin hızı 180-200'e çıkıyor ve jet gibi gidiyor. Kanatları 2 metre 25 santim yaptırdım. Benim tek sorunum kanatlı halde motorumu denemek." dedi.

Yetkililerden aldığı bilgiye göre "uçuş belgesi" olmadığı için "uçuş denemesi"ne izin verilemeyeceğini belirten Leventoğlu, uçuş belgesi olan bir kişinin motosikletini denemesine müsaade edebileceğini söyledi.

Motosikletlere ilgisinin olmadığını anlatan Leventoğlu, "Daha önce hiç kullanmadığım motosikleti uçuracağım." iddiasında bulundu.

Leventoğlu, projesini duyanların kendisiyle alay ettiğini belirterek, "Bunu duyanlar, 'Sen önce motosikleti karada yürüt, sonra havalandırırsın.' diyerek benimle alay etti. Uçan motosiklet yapacağımı duyanlar güldü. 'Ne oldu, uçurabildin mi? Ben de bir tane sipariş edeyim.' dediler. Kimse bana inanmadı ama ben inandığım yoldan vazgeçmedim." diye konuştu.

"Motosikletle 3 kişinin uçabileceği" iddiasında bulunan Leventoğlu, şunları söyledi:

"Amacım insanların trafiğe takılmadan havadan ulaşımını sağlamak. Motosikletimi güvenli şekilde uçurmak için pist izni bekliyorum. Kanatlı motosikleti yaptım ama bunu uçurmak için deneyecek yerim yok. Antalya'da helikopter pisti var, alanı kullanmak istedim ancak izinsiz buna müsaade edemeyeceklerini söylediler. Karayollarında ise bir otobanın kapatılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söylediler. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum."

Leventoğlu'nun eşi Nazmiye Leventoğlu, eşinin "uçan motosiklet" fikrini kendisiyle paylaştığında şaşırdığını vurguladı.

Eşini ilk başta ciddiye almadığını vurgulayan Nazmiye Leventoğlu, "Eşim bunu bana anlatınca uzun süre kahkaha attım. 'Mahmutçuğum bana söylediğin şeyi başka kimseye söyleme bize gülerler.' dedim. Gerçekten de öyle oldu, bütün yakın çevremiz bizi gırgıra aldı." dedi.

Leventoğlu, ilerleyen dönemde kararlığını gördüğü eşine inandığını ve destek vermeye başladığını ifade etti.