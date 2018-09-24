Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dün kapılarını kapattı. İstanbul Üçüncü Havalimanı kampüsünde gerçekleşen etkinliği 550 bin kişi ziyaret etti. Festivalin son gününde de renkli etkinlikler gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretçiler arasında yer aldı. Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi. Soylu, Bayraktar İHA’nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı. Soylu, Bayraktar SİHA’yı komuta merkezinden yönetti. Bakan Soylu, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti. Bakan Soylu, daha sonra “İnsansız Sualtı Sistemleri”nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi. Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde “umut”, gözünde “aydınlık” olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı “Allah’a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, ortaokulda ‘bizden adam olmaz’ derlerdi. Allah’a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye’nin çocuklarıyız. Milli, yerli üretimimizi çok daha iyi noktalara çıkarıyoruz. Kötü komşu ev sahibi yaptırır, bizi de ev sahibi yaptırıyorlar sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, etkinliği 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Her gün ortalama 200 bin insanın ziyaret ettiğine ifade eden Uysal, “Seneye Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var” dedi.