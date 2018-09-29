Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; gençler bilgiye ulaşmak için arama motorlarını kullanıyor fakat büyük bir çoğunluğu (yüzde 51,4) doğruluğu sorgulamıyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 54,2’si en çok YouTube takip ederken liselilerin yüzde 61,7’si Whatsapp kullanmayı tercih ediyor. Gençler, TV seyretmektense Youtube’da video izlemeyi ve müzik dinlemeyi seçiyor. Lise öğrencilerinin yarısına yakını Facebook yerine Instagram kullanıyor.