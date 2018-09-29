Buna göre; gençler bilgiye ulaşmak için arama motorlarını kullanıyor fakat büyük bir çoğunluğu (yüzde 51,4) doğruluğu sorgulamıyor. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 54,2’si en çok YouTube takip ederken liselilerin yüzde 61,7’si Whatsapp kullanmayı tercih ediyor. Gençler, TV seyretmektense Youtube’da video izlemeyi ve müzik dinlemeyi seçiyor. Lise öğrencilerinin yarısına yakını Facebook yerine Instagram kullanıyor.
Gençler TV izlemiyor
29.09.2018 - 05:18 | Son Güncelleme: 29.09.2018 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından (BTK), Türkiye genelinde 26 ilden 8 bin 140 ortaokul öğrencisi, 7 bin 281 lise öğrencisi ve 9 bin 581 ebeveyn ile gerçekleştirilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Etiketler : tv,tv izleme,tv izleme oranları,
582404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/582404.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER