Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayılan fotoğrafları gören Hayvan Koruma Derneği, paylaşımı yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. O fotoğraflar hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.



Olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve fotoğraftaki iki lise öğrencisini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen öğrenciler daha sonra da serbest kaldı.