Sosyal medyada yayılan fotoğrafları gören Hayvan Koruma Derneği, paylaşımı yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. O fotoğraflar hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.
Olayla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve fotoğraftaki iki lise öğrencisini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen öğrenciler daha sonra da serbest kaldı.
Köpeğe işkence edip sosyal medyada paylaştılar!
18.01.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da bir vahşet daha yaşandı. İki lise öğrencisi köpeğe işkence edip sosyal medyada yayınladı.
Sosyal medyada yayılan fotoğrafları gören Hayvan Koruma Derneği, paylaşımı yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. O fotoğraflar hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.
Etiketler : sosyal meyda,köpek vahşeti,ısparta,
438869 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438869.aspx
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