Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu kayak yapmak için Yalnızçam Kış Sporları Kayak Merkezini tercih eden vatandaşlara Ardahan Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un talimatıyla uygulanan hizmet ile her hafta cumartesi ve pazar günleri sabah gidiş 09-11 dönüş ise 14-16 saatleri arası Kayak merkezine özellikle gençler, üniversite öğrencileri ve orta öğretim öğrencileri ücretsiz taşınıyor.