Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aileler ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmesi için 192 adet 1+1 konut yaptı. Ancak konutlardan 72'sinin 300 ila 400 liraya kiraya verildiği tespit edildi.



Yapılan satış sözleşmesinde dar gelirli ailenin, konutta sözleşme bitene kadar kendisi oturacağı ve başkasına bedelli ya da bedelsiz olarak devir veya kiraya veremeyeceğinin belirtilmesi üzerine TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesini başlattı. Bazı evlerin kapıları çilingir yardımıyla açıldı. Ardından evdeki eşyalar tahliye edildi. Sözleşmelerin de fesh edildiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, dar gelirliği aileler için yapılan, ancak hak sahiplerinin kiraya vermesi sonucu tahliye ettiği konutlarla açıklamada bulundu. Dar gelirliği aileler için yapılan 192 adet konutun Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği uygulamaya konulan 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapıldığını ve 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' imzalanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Ancak konutların tesliminden sonra, 72 hak sahibinin konutunda ikamet etmediği, yaptıkları adi sözleşmelerle konutlarını sattığı ya da kiraya verdiğinin tespit edildiğini belirtildi.

Yapılan tespit çalışması sonrasında; hak sahiplerinin bu eylemlerinin, satış öncesi idareyle imzaladıkları 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' hükümlerine aykırı olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 8.1. maddesinde; 'Hak sahibi, borç bitene kadar sözleşme imzaladığı konutta ailesi ile birlikte oturmayı kabul ve taahhüt eder. Hak sahibinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir' denmekte; Sosyal Konut Projesi Uygulama Yönergesinin 32. Maddesinde ise Konutların teslim alınmasını müteakip, herhangi bir mani olmaksızın konutlara yerleşmediği tespit edilen fayda sahiplerinin sözleşmeleri iptal edilerek yerlerine yeni fayda seçimi yapılır. Ayrıca konutların fayda sahipleri tarafından başka şahıslara kiraya verildiğinin tespit edildiği durumlarda, ilgili fayda sahibinin sözleşmesi feshedilir. Böyle bir durumda daha önceden yatırdığı konut taksitleri iade edilmez."

Sözleşme ve Yönerge hükümleri gereğince, konutlarında ikamet etmeyen, konutlarını satan veya kiraya veren 72 hak sahibinin sözleşmelerinin, Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 23 Mayıs 2016 tarihli kararıyla feshedildiği belirtildi.

Sözleşmesi biten konutların boşaltılması için tebligat yapıldığı ve yapılan tebligat sonucu bugüne kadar 28 konut sahibinin tahliye ettiği, 1 konutun tahliyesinin iptal edildiği, 1 konut içcinde mahkemece tedbir kararı verildiği hatırlatılan açıklamada, "Tahliye edilmeyen 42 konut için ise 23 Ocak 2016 günü tahliye işlemleri başlatılmıştır. Boşaltma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, boşaltılan konutlar için gerçek fayda sahipleri tespitine en kısa zamanda başlanacaktır" denildi.