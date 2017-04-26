Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu krizine giren bir şahsın olduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden polis ekipleri F.Ö. (23) adlı şahsın uyuşturucu krizine girdiğini tespit etti. Şahıs Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, cumhuriyet savcısının talimatı ile şahsın evinde yapılan aramada 1 adet kullanılmamış enjektör, 1 adet kullanılmış enjektör, limon tuzu ve uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen muhtelif renk ve ebatlarda 61 adet hap ile ısıtılarak karartılmış alüminyum folyo ve çay kaşığı ele geçirildi. F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.