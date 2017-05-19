Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan) yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yıldırım, su baskını, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."